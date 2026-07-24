Военкомы Минской области ознакомились с ходом уборочной кампании

Президент страны во время селекторного совещания по вопросам уборочной кампании дал поручение отправлять недобросовестных работников в армию.
Представители военных комиссариатов Минской области в пятницу посетили сельхозпредприятия и хозяйства Клецкого, Пуховичского, Слуцкого районов.
«Военкомы пообщались с руководством и работниками предприятий, оценили производственные мощности и содержание хозяйств, ознакомились с ходом уборки урожая в полях», — говорится в сообщении.
Особое внимание уделили вопросам организации труда и соблюдения трудовой дисциплины во время уборочной кампании.
Глава Администрации президента Дмитрий Крутой сообщал, что «военно-воспитательные сборы» будут длиться до двух-трех месяцев, а условия там будут спартанские.
«Сегодня во время разговора с министром обороны президент поручил оперативно подготовить места и виды работ, на которых будут задействованы нерадивые, проштрафившиеся работники, несуны, пьяницы, лодыри и лентяи», — сказал Крутой.
Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин пояснял, что для выполнения поручения президента уже задействованы военкомы в регионах.