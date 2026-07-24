Челябинцам рассказали, кому ждать прибавки пенсии в августе 2026 года

Размер прибавки зависит от заработка пенсионера в 2025 году: чем выше официальная зарплата, тем больше страховых взносов было перечислено и тем весомее будет доплата. Однако есть ограничение — максимум три пенсионных коэффициента за год. Стоимость одного пенсионного коэффициента ежегодно устанавливается государством, поэтому итоговая сумма прибавки будет зависеть и от этого показателя.