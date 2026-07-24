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Челябинцам рассказали, кому ждать прибавки пенсии в августе 2026 года

В августе жители Челябинской области увидят пенсии в новом размере.

В первую очередь перерасчёт коснётся тех, кто продолжал трудиться в 2025 году и за кого работодатель платил страховые взносы. Но есть и другие категории получателей, которым стоит ждать изменений. Пенсионерам по старости и по инвалидности, работавшим в прошлом году добавят пенсионные коэффициенты за отработанное время.

В случае с получателями пенсии по потере кормильца ситуация такова: если на счёт умершего позже поступили страховые взносы (например, работодатель перечислил деньги уже после смерти сотрудника) и эти средства раньше не учитывались, теперь их включат в расчёт. В результате прибавку увидят родственники, которым назначена эта пенсия.

Размер прибавки зависит от заработка пенсионера в 2025 году: чем выше официальная зарплата, тем больше страховых взносов было перечислено и тем весомее будет доплата. Однако есть ограничение — максимум три пенсионных коэффициента за год. Стоимость одного пенсионного коэффициента ежегодно устанавливается государством, поэтому итоговая сумма прибавки будет зависеть и от этого показателя.

Перерасчёт производится автоматически, подавать отдельное заявление не нужно.