Челябинцам рассказали, кому ждать прибавки пенсии в августе 2026 года

В первую очередь перерасчёт коснётся тех, кто продолжал трудиться в 2025 году и за кого работодатель платил страховые взносы. Но есть и другие категории получателей, которым стоит ждать изменений. Пенсионерам по старости и по инвалидности, работавшим в прошлом году добавят пенсионные коэффициенты за отработанное время.
В случае с получателями пенсии по потере кормильца ситуация такова: если на счёт умершего позже поступили страховые взносы (например, работодатель перечислил деньги уже после смерти сотрудника) и эти средства раньше не учитывались, теперь их включат в расчёт. В результате прибавку увидят родственники, которым назначена эта пенсия.
Размер прибавки зависит от заработка пенсионера в 2025 году: чем выше официальная зарплата, тем больше страховых взносов было перечислено и тем весомее будет доплата. Однако есть ограничение — максимум три пенсионных коэффициента за год. Стоимость одного пенсионного коэффициента ежегодно устанавливается государством, поэтому итоговая сумма прибавки будет зависеть и от этого показателя.
Перерасчёт производится автоматически, подавать отдельное заявление не нужно.