Два завода Петербурга получат 366 млн рублей на развитие

Производитель этикеток и гибкой упаковки «АБВ Акцент» получит 283 млн рублей на пять лет по ставке 5−7% годовых. Предприятие планирует купить земельный участок с четырьмя производственными зданиями, что позволит запустить 19 единиц нового оборудования, увеличить площади и наладить логистику. Компания также хочет создать свою лабораторию для тестирования отечественного сырья и полностью перейти на его использование.