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Черногория продлила безвиз для Беларуси и РФ до 31 октября

Ранее власти страны уже обсуждали необходимость «полного выравнивания» своей визовой политики с общеевропейской, но пока нет окончательного решения.

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Граждане Беларуси и России могут въезжать в Черногорию без виз на 30-дневный срок до 31 октября, сообщила пресс-служба правительства.

Информация о том, что Черногория может с октября отменить 30-дневный безвизовый режим для российских и белорусских туристов, появилась в местных газетах еще на минувшей неделе.

В пресс-службе правительства Черногории сообщили, что 30-дневный безвизовый въезд сохраняется для граждан Беларуси и России до 31 октября.

«Граждане Беларуси и России могут до 31 октября 2026 года, въезжать, проезжать и находиться в Черногории до 30 дней с действующими документами, выданными официальными органами этих стран», — говорится в опубликованном кабмином дополнении к постановлению о визовом режиме.

Данная норма установлена на основании заключенных международных договоров о взаимных поездках граждан Беларуси и России в Черногорию.

Каким будет порядок въезда после 31 октября, не уточняется.

Черногория, которая имеет статус кандидата на вступление в ЕС, постепенно «выравнивает» свою визовую политику с общеевропейской.