Черногория продлила безвиз для Беларуси и РФ до 31 октября

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Граждане Беларуси и России могут въезжать в Черногорию без виз на 30-дневный срок до 31 октября, сообщила пресс-служба правительства.
Информация о том, что Черногория может с октября отменить 30-дневный безвизовый режим для российских и белорусских туристов, появилась в местных газетах еще на минувшей неделе.
В пресс-службе правительства Черногории сообщили, что 30-дневный безвизовый въезд сохраняется для граждан Беларуси и России до 31 октября.
«Граждане Беларуси и России могут до 31 октября 2026 года, въезжать, проезжать и находиться в Черногории до 30 дней с действующими документами, выданными официальными органами этих стран», — говорится в опубликованном кабмином дополнении к постановлению о визовом режиме.
Данная норма установлена на основании заключенных международных договоров о взаимных поездках граждан Беларуси и России в Черногорию.
Каким будет порядок въезда после 31 октября, не уточняется.
Черногория, которая имеет статус кандидата на вступление в ЕС, постепенно «выравнивает» свою визовую политику с общеевропейской.