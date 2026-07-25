Черногория продлила безвиз для Беларуси и РФ до 31 октября

«Граждане Беларуси и России могут до 31 октября 2026 года, въезжать, проезжать и находиться в Черногории до 30 дней с действующими документами, выданными официальными органами этих стран», — говорится в опубликованном кабмином дополнении к постановлению о визовом режиме.