Чистая прибыль «Русснефти» в первом полугодии по РСБУ составила 12,7 млрд рублей

Выручка компании выросла незначительно — всего на 0,3% и составила 121,66 млрд руб. При этом себестоимость продаж увеличилась на 1,7%, достигнув 111,95 млрд руб. Отмечается существенное сокращение доходов от продажи нефти на внутреннем рынке — почти в два раза, с 62,07 млрд руб. до 33,15 млрд руб. В то же время, доходы от внешнего рынка выросли на 50%, с 55,54 млрд до 84,15 млрд руб.