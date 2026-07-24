Владелец Lamborghini оплатил штрафы на 1,4 млн после ареста суперкара

Ранее сообщалось, что в Госдуме подготовили законопроект об отмене 28 административных штрафов, в том числе за отсутствие прав и полиса ОСАГО, если инспектор может проверить данные по базам, а также за утрату паспорта и проживание без регистрации. Он пояснил, что государственные информационные системы уже содержат все нужные сведения, и если человек есть в реестрах, то штрафовать его за отсутствие бумажного подтверждения бессмысленно.