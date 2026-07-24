Российские золотодобытчики успели подготовиться к санкциям ЕС

Новый пакет санкций Евросоюза в отношении российских золотодобывающих компаний, по мнению источника «Ъ» на рынке, вряд ли заметно изменит их работу. Он считает, что компании заранее понимали возможные ограничения, а часть из них и раньше уже находилась под более жесткими американскими санкциями.