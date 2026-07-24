После санкций ЕС аэропортам придется перенастроить некоторые цепочки поставок

В Шереметьево не согласились с такой оценкой и сообщили, что аэропорт остается гражданским транспортным узлом и продолжит работать по обычному графику. В Ассоциации туроператоров России также отметили, что авиакомпании из стран ЕС не выполняют рейсы в Россию с 2022 года, поэтому прямое влияние новых мер на пассажирский рынок будет ограниченным.