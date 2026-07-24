Визовый центр Италии в Москве ввел предоплату для записи на подачу документов

Запись можно перенести только один раз. Если отменить ее меньше чем за 72 часа до назначенного времени, предоплата сгорает. Кроме того, деньги не возвращаются, если визовый центр не может оказать услугу по вине заявителя или «по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает».