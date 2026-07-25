Где в Севастополе заправить автомобиль 25 июля

«Завтра продажа топлива на АЗС будет по QR-кодам. Рассылка QR-кодов началась с 22:00. Стандартный лимит — 20 литров. Лимит 40 литров по QR-коду завтра будет действовать на пяти АЗС: Верхнесадовое, Орлиное, Гончарное, Таврида-1, Таврида-2», — рассказал губернатор.
Два вида топлива можно будет купить свободно: ДТ NP (40 литров на авто) и АИ-100 (40 литров на авто).
Временно разрешена заправка в канистры топлива марок АИ-92, ДТ и ДТ NP, чтобы была возможность заправить домашние генераторы. Заправить в канистру можно будет, если вы придете с оригиналом СТС (свидетельством о регистрации транспортного средства), номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода. Также вы можете заправить часть топлива в бак и часть долить в канистру.
Что касается заправки газом, она будет происходить только баллонов с актуальным сроком эксплуатации. QR-код дает возможность заправить только баллон для бытовых нужд на двух АЗС: Городское шоссе, 15; в Верхнесадовом. Можно заправить несколько баллонов общим лимитом до 40 литров.
Заправка пропан-бутаном автомобилей в городе пока производиться не будет.
Ранее сообщалось, что логистику доставки топлива в Севастополь удалось стабилизировать, идет работа над тем, чтобы наращивать объемы поставок.