Где в Севастополе заправить автомобиль 25 июля

Временно разрешена заправка в канистры топлива марок АИ-92, ДТ и ДТ NP, чтобы была возможность заправить домашние генераторы. Заправить в канистру можно будет, если вы придете с оригиналом СТС (свидетельством о регистрации транспортного средства), номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода. Также вы можете заправить часть топлива в бак и часть долить в канистру.