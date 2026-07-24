Финский порт заявил о нерентабельности ввоза удобрений из РФ

По информации финских СМИ, после изменения тарифов объёмы ввоза удобрений из России просели до минимальных значений. Если в первой половине 2026 года ежемесячно поступало около 250 тысяч тонн, то к 21 июля через границу прошло лишь 10 тысяч тонн.