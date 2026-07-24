Финский порт заявил о нерентабельности ввоза удобрений из РФ

Поставки российских удобрений в Финляндию в июле резко сократились — объёмы упали в 25 раз, следует из данных Yle. Резкое падение связывают с повышением тарифов на железнодорожные перевозки в направлении финской границы. Ситуация затронула ключевые маршруты, через которые удобрения уходили на экспорт по всему миру.
По информации финских СМИ, после изменения тарифов объёмы ввоза удобрений из России просели до минимальных значений. Если в первой половине 2026 года ежемесячно поступало около 250 тысяч тонн, то к 21 июля через границу прошло лишь 10 тысяч тонн.
Основной поток шёл через железнодорожный переход Вайниккала, где обычно прибывает примерно один грузовой состав в сутки. После пересечения границы удобрения направлялись в порт Хамина-Котка, откуда их отправляли зарубежным покупателям.
Представитель финской таможни Микко Грёнберг заявил, что не может прогнозировать полную остановку перевозок. Он отметил, что дальнейшие поставки зависят от стоимости логистики для компаний, закупающих продукцию.
Оператор Fertilog, занимающийся хранением и отгрузкой российских удобрений в Финляндии, сообщил, что после повышения тарифов транспортировка стала экономически невыгодной.
При этом через Вайниккала продолжают идти поставки аммиака и никелевого штейна — эти грузы не попали под новые тарифы. Ранее аммиак также проходил через пункт Ниирала на границе с Северной Карелией, однако с 1 июля железнодорожное сообщение там прекращено.
Финский МИД после уведомления из Москвы оценил последствия мер как ограниченные. Однако руководство порта Хамина-Котка подчёркивает, что объёмы перевалки удобрений были значительными и составляли около 20% грузооборота, что делает их потерю крайне чувствительной.
Сокращение перевозок между странами ударило и по финской таможне: сотрудники, работавшие на закрытых автомобильных пунктах пропуска, отправлены в неоплачиваемые отпуска без срока окончания.
Читайте также: Посол РФ в Турции: Контакты Москвы и Анкары по ЗРС С-400 продолжаются.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!