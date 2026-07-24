Ким сообщила об оперативной перестройке логистики Wildberries

Основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким сообщила, что компания проводит масштабную перестройку логистической сети. Для минимизации задержек задействованы тысячи сортировочных центров по всей стране.
«Перенаправляем товарные потоки, чтобы минимизировать задержки и сохранить для вас качество работы на площадке. Благодарю за доверие, терпение и слова поддержки!», — написала она.
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