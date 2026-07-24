Фабрику Порошенко* в Липецке пустят с молотка

Кондитерское производство было остановлено самой корпорацией еще в апреле 2017 года по политико-экономическим причинам и законсервировано. С того времени фабрика фактически не работала. Теперь государство намерено приватизировать 99,9% акций предприятия в рамках трехлетней программы.