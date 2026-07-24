Фабрику Порошенко* в Липецке пустят с молотка

Российское правительство включило Липецкую кондитерскую фабрику «Рошен» и ООО «Рошен» в план приватизации на 2026−2028 годы. Ранее эти активы принадлежали украинской корпорации Roshen, подконтрольной экс-президенту Украины Петру Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).
Решение о национализации предприятия было принято в феврале 2024 года. Октябрьский районный суд Липецка удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении акций кондитерской фабрики и долей торговой компании в доход государства. Основанием для изъятия активов послужило признание деятельности Петра Порошенко*, его сына Алексея и экс-гендиректора Олега Казакова экстремистской на территории России.
В июле 2024 года судебные приставы исполнили решение: акции АО «Липецкая кондитерская фабрика “Рошен”» были переданы государству. По данным аудиторов на начало 2021 года, активы предприятия оценивались в 3,68 млрд рублей, а ранее корпорация Roshen называла стоимость оставленного в Липецке имущества в 200 млн долларов.
Кондитерское производство было остановлено самой корпорацией еще в апреле 2017 года по политико-экономическим причинам и законсервировано. С того времени фабрика фактически не работала. Теперь государство намерено приватизировать 99,9% акций предприятия в рамках трехлетней программы.
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* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.