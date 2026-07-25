МВД предложило изменить регламент проведения экзамена на водительские права

Кроме того, проект учитывает поправки в закон «О безопасности дорожного движения», которые вступят в силу с 1 марта 2027 года. После этой даты медицинские заключения о допуске к управлению транспортом будут оформляться в электронном виде и автоматически поступать в федеральный реестр.