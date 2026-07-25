Что можно и нельзя делать в Проклов день 25 июля 2026

Главный запрет: Не плакать! Это самое важное правило. Пролитые 25 июля слезы, по поверьям, «затягиваются» на весь год, привлекая новые поводы для печали. Никакой тяжелой работы. Особенно это касается женщин. Считается, что чрезмерное физическое напряжение в этот день приводит к затяжным болезням. Почему постоянная усталостьЗапрет на рукоделие и ремонт. Шить, вязать, чинить вещи в этот день нельзя — это нарушает «энергетический покой» дома и может запутать нити вашей судьбы. Почему вы не замужем? 9 жестких и неприятных истинФинансовое табу. Категорически нельзя давать или брать деньги в долг, совершать крупные покупки или начинать новые проекты. Сделки окажутся провальными, а финансовые потоки будут перекрыты. Пищевые ограничения. Не принимайте угощение от посторонних людей (можно «забрать» болезнь), а также исключите из рациона сахар и сладости — это может привести к тому, что вас обманут. Водная стихия под запретом. Нельзя купаться в открытых водоемах (особенно незамужним девушкам — есть риск привлечь внимание водяного), попусту лить воду, ругаться у реки или выбрасывать туда мусор. Энергетическая чистота. Запрещены ссоры, сплетни, сквернословие и месть. Любой негатив, посланный в этот день, вернется в тройном размере. Также не стоит оставлять двери дома открытыми (уходит счастье) и прощаться на лестнице (к срыву планов). Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шутку.