Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 25 июля

Национальным банком определены валютные курсы на 25 июля, субботу. В частности, перед выходными стали ниже курс доллара и курс евро, а курс российского рубля подрос.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На субботу, 25 июля, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8853 белорусского рубля, 1 евро — 3,2928 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6854 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на пятницу, 24 июля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля в субботу, 25 июля, не изменились.
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