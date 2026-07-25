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Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 25 июля

Нацбанк определил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 25 июля, субботу.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком определены валютные курсы на 25 июля, субботу. В частности, перед выходными стали ниже курс доллара и курс евро, а курс российского рубля подрос.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На субботу, 25 июля, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8853 белорусского рубля, 1 евро — 3,2928 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6854 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, установленными на пятницу, 24 июля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля в субботу, 25 июля, не изменились.

Еще пособия по уходу за ребенком до трех лет вырастут в Беларуси с 1 августа 2026.

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