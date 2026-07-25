Бывшую фабрику Порошенко Roshen в Липецке включили в программу приватизации

Правительство России решило продать обращенную в доход государства фабрику Roshen в Липецке, ранее принадлежавшую экс-президенту Украины Петру Порошенко. Согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, 99,9% акций кондитерского предприятия включили в программу приватизации на 2026−2028 годы.
19 февраля 2024 года в Липецке суд по административному иску Генпрокуратуры признал экстремистами Петра Порошенко и его сына, запретив их деятельность в России. Тогда же суд постановил изъять липецкие структуры компании: АО «ЛКФ “Рошен”» и ООО «Рошен». К июлю активы передали в распоряжение Росимуществу. В июне этого года ФНС потребовала распродать имущество фабрики из-за долгов на 156 млн.
Кондитерский комплекс простаивает с 2017 года. Украинская корпорация тогда законсервировала площадку, сославшись на политико-экономические причины. Компания в том году оценивала оставшиеся в России активы примерно в $200 млн. Согласно финансовой отчетности, чистый убыток фабрики в 2025 году составил 31,8 млн руб. против убытка 19 млн руб. годом ранее.