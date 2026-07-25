Бывшую фабрику Порошенко Roshen в Липецке включили в программу приватизации

19 февраля 2024 года в Липецке суд по административному иску Генпрокуратуры признал экстремистами Петра Порошенко и его сына, запретив их деятельность в России. Тогда же суд постановил изъять липецкие структуры компании: АО «ЛКФ “Рошен”» и ООО «Рошен». К июлю активы передали в распоряжение Росимуществу. В июне этого года ФНС потребовала распродать имущество фабрики из-за долгов на 156 млн.