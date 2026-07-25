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Набиуллина пояснила связь между атаками на складские объекты и шоками предложения

Набиуллина: ДКП не обязательно реагировать на каждый шок предложения.

Источник: Комсомольская правда

Денежно-кредитная политика (ДКП) не обязана реагировать на каждый ценовой «шок» со стороны предложения. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Так она ответила на вопрос о том, не усматривает ли регулятор в атаках на складские объекты усиление шоков предложения и дополнительные проинфляционные риски.

«Да, текущий рост цен возможен под влиянием этих шоков предложения. Но для нас очень важно, переходят ли эти шоки предложения в повышение устойчивых компонентов инфляции…», — сказала она в рамках пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

По словам главы ЦБ, если потрясение является разовым и преходящим, его воздействие постепенно сходит на нет, и денежно-кредитная политика в таком вмешательстве не нуждается.

Тем временем в Кремле подчеркнули, что положение Wildberries, малого и среднего бизнеса после атаки ВСУ остается сложным, однако кабмин следит за ситуацией и держит контакт с компанией.

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