Гостиничный фонд готовят, а стоимость за номер только растет

При этом подавляющее большинство объектов выставляют минимальный период бронирования — трое суток. Даже скромная гостиница «Риал» требовал около 28 000 рублей за три ночи, сейчас мест нет на ВЭФ, а флагманские люксы, например «Tigre de Cristal» и «Патрокл» оцениваются в около 57 тысяч рублей за тот же срок, но мест тоже уже нет.