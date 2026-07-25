Гостиничный фонд готовят, а стоимость за номер только растет

С 1 по 4 сентября Владивосток в одиннадцатый раз примет Восточный экономический форум. К этому времени гостиничная инфраструктура региона должна быть полностью готова к приёму тысяч гостей. Уже сейчас сформирован список из 22 отелей, готовых разместить делегации. Параллельно отрасль проходит через серьёзные изменения: с сентября гостиницы обязаны обеспечить доступность для маломобильных граждан и внедрить систему заселения по цифровому ID.
К началу ВЭФ-2026 подготовлено 22 гостиницы во Владивостоке и Артёме — их номерной фонд насчитывает около 1,5 тысячи мест. Это базовый пул для приёма участников и гостей форума.
При этом ещё 26 отелей категории «три-пять звёзд» в сумме располагают более 900 номерами. Им уже направлены приглашения войти в расширенный список размещения. Таким образом, общий потенциальный номерной фонд может достичь почти 2,4 тысячи номеров.
Форум растёт — растёт и нагрузка на отели.
Министр туризма Приморского края Наталья Набойченко подчеркнула, что расширение гостиничного пула — не случайность, а ответ на растущий интерес к ВЭФ.
Увеличение числа отелей, участвующих в приёме гостей, показывает, что регион готов к высокому уровню международных и федеральных делегаций. Это вопрос не только комфорта, но и долгосрочного имиджа Владивостока как делового центра.
Статистика подтверждает тренд: в 2023 году форум собрал 7 тысяч участников из 62 стран, а в 2025-м — уже 8 тысяч человек из 75 государств. И эта динамика, по оценкам властей, будет только нарастать.
Цифры, которые говорят сами за себя.
Анализ прайс-листов десяти отелей разных категорий — от премиальных резиденций до бизнес-гостиниц показал, что средняя цена за стандартный номер в сутки составляет около 30 000 рублей. Однако разброс колоссален: от 11 500 рублей в «Lido Central» до 75 000 рублей в комплексе «Звезда моря», который даже не находится близко к Русскому острову.
При этом подавляющее большинство объектов выставляют минимальный период бронирования — трое суток. Даже скромная гостиница «Риал» требовал около 28 000 рублей за три ночи, сейчас мест нет на ВЭФ, а флагманские люксы, например «Tigre de Cristal» и «Патрокл» оцениваются в около 57 тысяч рублей за тот же срок, но мест тоже уже нет.
Например, в отеле «Lotte» мест на время форума уже нет, но минимальная цена за одного человека/одну ночь начинается от 14 400 тысяч рублей и доходит до 90 000 рублей. В «AZIMUT Сити» мест на время ВЭФ нет, но за дни после форума цена начинается от 24 000 рублей за сутки.
Свободные места остались только в квартирах, которые сдаются посуточно и хостелах и гостиницах либо сильно отдаленных по месту от площадки форума или находящихся в эконом классе.
Чтобы понять масштаб, достаточно вспомнить среднюю стоимость номера во Владивостоке в не форумные дни — она редко превышала 7 000−10 000 ₽ за ночь. Нынешний ценник в 4−6 раз выше даже для эконом-категорий. Элитный сегмент и вовсе демонстрирует 10-кратный скачок.
Новые правила для гостиниц: доступность и цифровизация.
1 сентября 2026 года, в первый день работы ВЭФ, в Приморском крае вступают в силу два важных законодательных требования.
Первое — доступная среда. Все гостиницы обязаны обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов и маломобильных групп населения. Информация о наличии таких условий должна быть опубликована на сайтах и в соцсетях каждого средства размещения.
Второе — цифровой ID. Для отелей с номерным фондом от 50 номеров вводится обязательное заселение гостей через национальный мессенджер МАКС с использованием цифрового удостоверения личности.
Это означает, что гостиницам, претендующим на приём участников ВЭФ, необходимо уже сейчас адаптировать свои процессы под новые нормы.
XI Восточный экономический форум станет для Владивостока проверкой на прочность — как для гостиничного фонда, так и для всей туристической инфраструктуры. Отели готовятся к наплыву гостей, но одновременно проходят через серьёзные изменения: доступная среда и цифровое заселение становятся не рекомендацией, а требованием.
Как отметила Наталья Набойченко, «регион готов и может принять делового туриста и правительственные делегации в соответствии с их численностью, статусом».