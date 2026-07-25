Кабмин внес принадлежавшую Порошенко фабрику в план приватизации

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Правительство РФ включило «Липецкую кондитерскую фабрику “Рошен” в программу приватизации на 2026−2028 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Так, согласно опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации документу, 99,9% акций кондитерского предприятия включены в программу приватизации на 2026−2028 годы.
Корпорация «Рошен» является одним из активов бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), она включает несколько кондитерских фабрик. С 2015 года в отношении ее руководства в России было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами. Басманный суд Москвы наложил арест на имущество фабрики в Липецке: склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь участков земли площадью более 700 тыс. кв. м. Все сотрудники этой фабрики были уволены, а производство закрыто.