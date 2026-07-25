Грузинский НПЗ перестанет перерабатывать российскую нефть

Как пояснил Чахнашвили, BSP уже планировала переориентацию на европейские рынки и закупку нероссийской нефти. Теперь же компания вынуждена ускорить этот процесс. «Если бы мы ее импортировали, нас бы точно ввели в санкции», — отметил он, подтвердив, что контракты на поставку из РФ будут разорваны раньше установленного ЕС дедлайна.