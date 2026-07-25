Европа попала в газовую ловушку: отказ от РФ ведет к зависимости от США

Европейские компании в оборонной и энергетической сферах выражают обеспокоенность по поводу растущей зависимости от Соединенных Штатов. Как пишет The New York Times, этот страх возник на фоне полного отказа от поставок трубопроводного газа из России и совпал с ухудшением трансатлантических отношений.
Поводом для тревоги стали не только энергетические вопросы, но и политика президента США Дональда Трампа. Его угрозы ввести импортные пошлины, претензии к Гренландии и действия в отношении Ирана, по мнению европейских партнеров, подрывают доверие к союзнику.
В такой ситуации, как отмечает издание, бизнес опасается, что Вашингтон получит рычаги для чрезмерного вмешательства во внутреннюю энергетическую политику европейских стран. Поставки сжиженного природного газа из США, которые должны были заменить российские объемы, теперь рассматриваются как потенциальный инструмент давления.
Бывший высокопоставленный командующий НАТО генерал Ричард Ширрефф в беседе с NYT заявил, что создание новой зависимости от Америки в нынешних условиях является рискованным шагом. При этом официальные лица Еврокомиссии пока воздерживаются от прямых комментариев, но в кулуарах признают, что поиск баланса между безопасностью поставок и политической автономией становится все более сложной задачей.
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