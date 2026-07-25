Европа попала в газовую ловушку: отказ от РФ ведет к зависимости от США

Бывший высокопоставленный командующий НАТО генерал Ричард Ширрефф в беседе с NYT заявил, что создание новой зависимости от Америки в нынешних условиях является рискованным шагом. При этом официальные лица Еврокомиссии пока воздерживаются от прямых комментариев, но в кулуарах признают, что поиск баланса между безопасностью поставок и политической автономией становится все более сложной задачей.