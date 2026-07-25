Татьяна Ким сообщила о перестройке логистики Wildberries после атак БПЛА

Также предпринимательница сообщила, что компания предоставит пострадавшим предпринимателям трехмесячную отсрочку по кредитам в «WB Банке» и «МКК WB Финанс». «Возможность поддержки для сегмента крупного бизнеса рассматривается в индивидуальном порядке», — добавила она.