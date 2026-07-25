Кофейный триумф: Бразилия добилась нулевых пошлин на поставки в Америку

Бразильский кофе не попал под действие новых американских пошлин, введенных на товары из 60 стран. Как сообщил Бразильский совет экспортеров кофе (Cecafé), продукция в любом виде освобождена от 12,5-процентного сбора при ввозе в США.
Решение было принято в пятницу аппаратом торгового представителя США. При этом изначально Вашингтон объявил о введении пошлин в размере 10% и 12,5% для широкого перечня импортных товаров. Однако кофе исключили из списка расследований по Разделу 301 Закона о торговле, которые в противном случае могли привести к введению дополнительных пошлин до 37,5%.
Глава Бразильского совета экспортеров Маркос Матос назвал достигнутое соглашение результатом активной лоббистской кампании. Бразильская сторона провела свыше 100 встреч с американскими ведомствами, включая Минторг, Госдеп, Минсельхоз и офис торгового представителя. По словам Матоса, эта работа обеспечила сохранение беспошлинного доступа на крупнейший потребительский рынок мира.
Бразилия является ведущим поставщиком кофе в США. Ежегодный объем экспорта составляет порядка 6 миллионов мешков (по 60 килограммов), что приносит стране до 2,5 миллиарда долларов выручки. Вступление новых тарифов в силу запланировано на конец августа. Помимо Бразилии, от пошлин освобождены также кофе из Колумбии, Аргентины и Вьетнама.
Ранее мы писали, что Бразилия назвала новые тарифы США необоснованными.
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