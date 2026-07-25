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Кофейный триумф: Бразилия добилась нулевых пошлин на поставки в Америку

Бразильский кофе не попал под действие новых американских пошлин, введенных на товары из 60 стран.

Бразильский кофе не попал под действие новых американских пошлин, введенных на товары из 60 стран. Как сообщил Бразильский совет экспортеров кофе (Cecafé), продукция в любом виде освобождена от 12,5-процентного сбора при ввозе в США.

Решение было принято в пятницу аппаратом торгового представителя США. При этом изначально Вашингтон объявил о введении пошлин в размере 10% и 12,5% для широкого перечня импортных товаров. Однако кофе исключили из списка расследований по Разделу 301 Закона о торговле, которые в противном случае могли привести к введению дополнительных пошлин до 37,5%.

Глава Бразильского совета экспортеров Маркос Матос назвал достигнутое соглашение результатом активной лоббистской кампании. Бразильская сторона провела свыше 100 встреч с американскими ведомствами, включая Минторг, Госдеп, Минсельхоз и офис торгового представителя. По словам Матоса, эта работа обеспечила сохранение беспошлинного доступа на крупнейший потребительский рынок мира.

Бразилия является ведущим поставщиком кофе в США. Ежегодный объем экспорта составляет порядка 6 миллионов мешков (по 60 килограммов), что приносит стране до 2,5 миллиарда долларов выручки. Вступление новых тарифов в силу запланировано на конец августа. Помимо Бразилии, от пошлин освобождены также кофе из Колумбии, Аргентины и Вьетнама.

Ранее мы писали, что Бразилия назвала новые тарифы США необоснованными.

Читайте также: США установили пошлину 12,5% на импорт продукции из России.

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