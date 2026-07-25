Кофейный триумф: Бразилия добилась нулевых пошлин на поставки в Америку

Решение было принято в пятницу аппаратом торгового представителя США. При этом изначально Вашингтон объявил о введении пошлин в размере 10% и 12,5% для широкого перечня импортных товаров. Однако кофе исключили из списка расследований по Разделу 301 Закона о торговле, которые в противном случае могли привести к введению дополнительных пошлин до 37,5%.