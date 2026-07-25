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Под санкции ЕС попали три новосибирских банка и сибирские предприятия

Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций против России заморозил активы и ввёл запрет на предоставление денежных средств 94 банкам, три из которых связаны с Новосибирском. В список вошли банк «Акцепт», «БКС Банк» и «Экспобанк». Последний контролируется выпускником НГУ Игорем Кимом, а два оставшихся зарегистрированы в Новосибирске.

В санкционный список также попали другие сибирские кредитные организации — «Кузнецкбизнесбанк» из Новокузнецка и «Сибсоцбанк» из Барнаула. Ограничения затронули не только банковский сектор, но и промышленные предприятия. Под санкциями оказались ООО «Анжерская нефтегазовая компания» и Анжерский нефтеперерабатывающий завод в Кузбассе, АО «Высочайший» (GV Gold) — горнодобывающее предприятие со штаб-квартирой в Бодайбо Иркутской области, а также ПАО «Южуралзолото группа компаний», в состав которого входит Сибирский хаб.

Данный ограничительный пакет ЕС оказался самым обширным за минувшие четыре года. Всего в списке — 48 физических лиц и 170 организаций.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Apple объяснила исчезновение MAX из App Store санкционными ограничениями. В компании заявили, что обязаны соблюдать законы стран присутствия.

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