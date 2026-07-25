Под санкции ЕС попали три новосибирских банка и сибирские предприятия

В санкционный список также попали другие сибирские кредитные организации — «Кузнецкбизнесбанк» из Новокузнецка и «Сибсоцбанк» из Барнаула. Ограничения затронули не только банковский сектор, но и промышленные предприятия. Под санкциями оказались ООО «Анжерская нефтегазовая компания» и Анжерский нефтеперерабатывающий завод в Кузбассе, АО «Высочайший» (GV Gold) — горнодобывающее предприятие со штаб-квартирой в Бодайбо Иркутской области, а также ПАО «Южуралзолото группа компаний», в состав которого входит Сибирский хаб.