Под санкции ЕС попали три новосибирских банка и сибирские предприятия

В санкционный список также попали другие сибирские кредитные организации — «Кузнецкбизнесбанк» из Новокузнецка и «Сибсоцбанк» из Барнаула. Ограничения затронули не только банковский сектор, но и промышленные предприятия. Под санкциями оказались ООО «Анжерская нефтегазовая компания» и Анжерский нефтеперерабатывающий завод в Кузбассе, АО «Высочайший» (GV Gold) — горнодобывающее предприятие со штаб-квартирой в Бодайбо Иркутской области, а также ПАО «Южуралзолото группа компаний», в состав которого входит Сибирский хаб.
Данный ограничительный пакет ЕС оказался самым обширным за минувшие четыре года. Всего в списке — 48 физических лиц и 170 организаций.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Apple объяснила исчезновение MAX из App Store санкционными ограничениями. В компании заявили, что обязаны соблюдать законы стран присутствия.