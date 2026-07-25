Названа средняя зарплата технологов по сыроварению

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Среднее зарплатное предложение для технологов пищевой промышленности в сфере сыроварения увеличилось на 25% год к году и достигло 100 тыс. рублей. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба «Авито Работы».
«Наиболее заметная динамика среди рассматриваемых профессий зафиксирована у технологов пищевой промышленности в сфере сыроварения: среднее зарплатное предложение выросло на 25% год к году и достигло 100 000 ₽/мес.», — говорится в сообщении.
В вакансиях для ветеринарных специалистов средняя предлагаемая зарплата увеличилась на 11% — до 79 716 ₽/мес. Самые высокие предложения отмечены в Республике Карелия и Новгородской области — в среднем по 120 000 ₽/ мес, в Камчатском крае — в среднем 115 000 ₽/мес и Ярославской области — 110 000 ₽/мес.
В пресс-службе добавили, что по итогам I полугодия 2026 года средние зарплатные предложения для агрономов остались на уровне 2025 года и составили 89 562 ₽/мес. В частности, наибольшие средние зарплаты готовы предлагать работодатели Московской области (110 000 ₽/мес), Псковской области (105 000 ₽/мес) и Башкортостана (104 000 ₽/мес).
Уточняется, что средние значения рассчитаны для кандидатов с опытом работы от одного до трех лет. Фактический доход специалиста может зависеть от его квалификации, региона и условий конкретной вакансии.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения останутся востребованными как минимум до 2032 года.