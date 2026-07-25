Названа средняя зарплата технологов по сыроварению

В вакансиях для ветеринарных специалистов средняя предлагаемая зарплата увеличилась на 11% — до 79 716 ₽/мес. Самые высокие предложения отмечены в Республике Карелия и Новгородской области — в среднем по 120 000 ₽/ мес, в Камчатском крае — в среднем 115 000 ₽/мес и Ярославской области — 110 000 ₽/мес.