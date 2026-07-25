Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа средняя зарплата технологов по сыроварению

По данным сервиса «Авито Работы», зарплатное предложение в этой сфере достигло 100 тыс. рублей.

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Среднее зарплатное предложение для технологов пищевой промышленности в сфере сыроварения увеличилось на 25% год к году и достигло 100 тыс. рублей. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба «Авито Работы».

«Наиболее заметная динамика среди рассматриваемых профессий зафиксирована у технологов пищевой промышленности в сфере сыроварения: среднее зарплатное предложение выросло на 25% год к году и достигло 100 000 ₽/мес.», — говорится в сообщении.

В вакансиях для ветеринарных специалистов средняя предлагаемая зарплата увеличилась на 11% — до 79 716 ₽/мес. Самые высокие предложения отмечены в Республике Карелия и Новгородской области — в среднем по 120 000 ₽/ мес, в Камчатском крае — в среднем 115 000 ₽/мес и Ярославской области — 110 000 ₽/мес.

В пресс-службе добавили, что по итогам I полугодия 2026 года средние зарплатные предложения для агрономов остались на уровне 2025 года и составили 89 562 ₽/мес. В частности, наибольшие средние зарплаты готовы предлагать работодатели Московской области (110 000 ₽/мес), Псковской области (105 000 ₽/мес) и Башкортостана (104 000 ₽/мес).

Уточняется, что средние значения рассчитаны для кандидатов с опытом работы от одного до трех лет. Фактический доход специалиста может зависеть от его квалификации, региона и условий конкретной вакансии.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения останутся востребованными как минимум до 2032 года.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше