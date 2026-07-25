Опять застройка? Мэрия Владивостока запустила общественные обсуждения по ППТ на Сабанеева

Администрация Владивостока объявила о проведении общественного обсуждения по проекту планировки и межевания территории в 21,2 га в районе улицы Сабанеева, 22. Соответствующее постановление подписал глава города Константин Шестаков. Жители и правообладатели недвижимости смогут ознакомиться с документацией и внести предложения с 27 по 31 июля. Соответствующая документация опубликована на официальном сайте мэрии.
«Предложения и замечания, касающиеся проекта, могут вноситься только при предъявлении документов для идентификации. Участниками обсуждения могут быть граждане, постоянно проживающие на данной территории, а также правообладатели земельных участков и объектов недвижимости, расположенных в границах проекта», — говорится в оповещении.
Проект планировки территории в районе Сабанеева, 22 — не новый. Впервые постановление о его подготовке было подписано еще в 2023 году.
Между тем, сейчас на обследуемой территории (документация 2023 года) расположены важные социальные объекты, что придаёт будущему проекту особую значимость. В границы проектирования попадают действующий Детский сад № 192 общеразвивающего вида и «Маяк» — комплексный центр помощи семье и детям.
Напомним, почти 47 гектаров новой территории могут сформировать в Амурском заливе во Владивостоке. Администрация города опубликовала проекты разрешений на создание двух новых участков суши в бухте Кирпичного завода. Пока речь идет не о начале строительства, а о процедуре общественного обсуждения документов. До 10 августа жители и другие заинтересованные лица могут направить в администрацию свои предложения.
Почти 47 гектаров новой территории планируют создать в Амурском заливе во Владивостоке.
Администрация Владивостока опубликовала проекты создания двух новых участков в бухте Кирпичного завода. До 10 августа жители могут направить свои предложения.