Опять застройка? Мэрия Владивостока запустила общественные обсуждения по ППТ на Сабанеева

Напомним, почти 47 гектаров новой территории могут сформировать в Амурском заливе во Владивостоке. Администрация города опубликовала проекты разрешений на создание двух новых участков суши в бухте Кирпичного завода. Пока речь идет не о начале строительства, а о процедуре общественного обсуждения документов. До 10 августа жители и другие заинтересованные лица могут направить в администрацию свои предложения.