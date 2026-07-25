Четыре бензовоза отправились в Ванинский и Советско-Гаванский районы

Как сообщил в своём канале в МАКС глава Советско-Гаванского района Дмитрий Чайка, сегодня по состоянию на 08:45 на АЗС в поселке Майский в наличии имелся бензин АИ-92 и АИ-95. В Советской Гавани планировали начать реализацию АИ-92 в 11:00. Доступно дизельное топливо. На всех станциях топливо отпускали по 30 литров в одни руки (в бак).