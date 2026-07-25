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Четыре бензовоза отправились в Ванинский и Советско-Гаванский районы

Правительство Хабаровского края продолжает налаживать поставки топлива на АЗС.

Источник: Хабаровский край сегодня

Продажа топлива в муниципалитетах Хабаровского края по-прежнему остаётся под жёстким контролем правительства региона. Выработан механизм регулярных поставок топливных ресурсов, контролируется ситуация для минимизации сбоев поставок, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Накануне в Ванинский и Советско-Гаванский районы отгружено четыре бензовоза общим объемом 85 тонн.

Как сообщил в своём канале в МАКС глава Советско-Гаванского района Дмитрий Чайка, сегодня по состоянию на 08:45 на АЗС в поселке Майский в наличии имелся бензин АИ-92 и АИ-95. В Советской Гавани планировали начать реализацию АИ-92 в 11:00. Доступно дизельное топливо. На всех станциях топливо отпускали по 30 литров в одни руки (в бак).

Глава Ванинского района Алексей Маслов утром сообщал что сегодня на АЗС «Трансбункер» реализуется бензин на всех трёх заправках района. Отпуск — до 30 литров в бак. Объем топлива, поступающий в район, постепенно увеличивается.

— Мы постепенно стабилизируем ситуацию с продажей топлива на автозаправочных станциях муниципалитетов. Поэтому планируем в ближайшие дни нормализовать продажи, как минимум, на всех шести АЗС сети компании «Трансбункер». Топливо будет в наличии. Кроме того, мы контролируем загрузку каждого бензовоза, который доставляет бензин потребителям, особенно в удаленные территории, чтобы исключить возможные махинации, — сказал министр энергетики края Герман Тютюков.

В Верхнебуреинский район поступило 30 тонн топлива. Сейчас его распределяют по заправочным станциям, чтобы исключить ажиотаж на пунктах розничных продаж.

В настоящее время сохраняются ограничения на отпуск бензина в канистры. Это позволяет не допустить ажиотажного спроса и сохранения доступности топлива для большего числа потребителей.

Вопросы стабилизации топливоообеспечения региона остаются на особом контроле и прорабатываются правительством края с Правительством РФ, федеральными органами власти, нефтяными компаниями.