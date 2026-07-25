Ипотека в Приморье выросла на 18% вопреки высоким ставкам

Темпы роста в Приморье оказались скромнее, чем в среднем по Дальневосточному федеральному округу, где объём кредитования прибавил 38%, а число сделок — 37%. Однако ключевым фактором, удерживающим спрос, остаются льготные госпрограммы. В 2025 году на дальневосточную и арктическую ипотеку пришлось более 60% всех жилищных кредитов в округе, а с апреля 2026 года программу расширили: теперь ею могут воспользоваться многодетные семьи без ограничений по возрасту родителей, а также медики и защитники приграничных территорий.