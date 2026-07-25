Ипотека в Приморье выросла на 18% вопреки высоким ставкам

Рынок жилищного кредитования в Приморском крае демонстрирует устойчивый рост, несмотря на сохраняющиеся высокие рыночные ставки. По данным консалтинговой компании, за январь — апрель 2026 года объём выданных ипотечных кредитов достиг 13,95 млрд рублей, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество оформленных ссуд увеличилось на 11% — до 2,36 тысячи.
Темпы роста в Приморье оказались скромнее, чем в среднем по Дальневосточному федеральному округу, где объём кредитования прибавил 38%, а число сделок — 37%. Однако ключевым фактором, удерживающим спрос, остаются льготные госпрограммы. В 2025 году на дальневосточную и арктическую ипотеку пришлось более 60% всех жилищных кредитов в округе, а с апреля 2026 года программу расширили: теперь ею могут воспользоваться многодетные семьи без ограничений по возрасту родителей, а также медики и защитники приграничных территорий.
Государственная поддержка, по мнению экспертов, компенсирует влияние дорогих рыночных займов и делает спрос на жильё в ДФО более устойчивым, чем в большинстве других регионов. Однако рынок постепенно меняется: покупательская активность сохраняется, а предложение растёт значительно медленнее. За четыре месяца запуск новых проектов многоквартирных домов в макрорегионе сократился на 11,7% — застройщики занимают выжидательную позицию, несмотря на снижение ключевой ставки.
Такое сочетание — растущий спрос и сужающееся предложение — уже влияет на цены. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Приморья за год выросла со 169 до 182 тысяч рублей, то есть почти на 8%. Аналитики предупреждают: если запуск новых проектов не ускорится, после рекордного по вводу жилья 2026 года рынок может столкнуться с дефицитом предложения.
По прогнозу аналитиков, для сохранения высоких объёмов ввода жилья в последующие годы девелоперам придётся более чем вдвое увеличить старты новых объектов по сравнению с уровнем последних 12 месяцев. Пока же льготная ипотека остаётся главным якорем рынка, но её эффект может ослабнуть при сохранении дисбаланса между спросом и предложением. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть как от решений регулятора, так и от готовности застройщиков к новым проектам.