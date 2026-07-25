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В одиннадцати российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Начиная с вечера 24 июля Росавиация остановила работу 11 российских аэропортов. Меры принимаются для обеспечения безопасности полетов, заявили в ведомстве.

Начиная с вечера 24 июля Росавиация остановила работу 11 российских аэропортов. Меры принимаются для обеспечения безопасности полетов, заявили в ведомстве.

Первым около 23:00 мск прием и отправку рейсов приостановил аэропорт Тамбова. Позже ограничили работу аэропорты Нижнего Новгорода, затем такие же меры ввели в Самаре и Чебоксарах. Около 3:20 прием самолетов приостановили в Ярославле.

Под утро ограничения коснулись и других регионов: в 03:44 мск Росавиация закрыла небо над Казанью, а позже остановили работу аэропорты Кирова, Калуги, Оренбурга, Перми и Уфы. Также ночью вводились ограничения для Пензы и Саратова — сейчас они отменены.

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