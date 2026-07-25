В одиннадцати российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Под утро ограничения коснулись и других регионов: в 03:44 мск Росавиация закрыла небо над Казанью, а позже остановили работу аэропорты Кирова, Калуги, Оренбурга, Перми и Уфы. Также ночью вводились ограничения для Пензы и Саратова — сейчас они отменены.