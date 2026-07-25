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Эксперт Капьев назвал главный драйвер роста книжного рынка в начале года

Им стало увеличение доступности книжной продукции, продаваемой на маркетплейсах, рассказал гендиректор издательства «Эксмо».

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев назвал шесть драйверов роста отечественного книжного рынка в первой половине 2026 года. Главным из них стало увеличение доступности книги за счет роста маркетплейсов, сообщил он в беседе с ТАСС.

«Мы проанализировали первый семестр 2026 года. Основным драйвером роста книжной отрасли в России можно назвать увеличение доступности книг в связи с активным развитием маркетплейсов», — сказал собеседник агентства.

К числу драйверов роста Капьев также отнес рост цифрового потребления, масштабирование отечественных авторских брендов за счет увеличения числа экранизаций, спрос на книги с высоким полиграфическим качеством и содержанием, рост количества серий в сегменте классики под разные аудитории и развитие сегмента детской литературы, что происходит в том числе за счет государственной поддержки.