Эксперт Капьев назвал главный драйвер роста книжного рынка в начале года

К числу драйверов роста Капьев также отнес рост цифрового потребления, масштабирование отечественных авторских брендов за счет увеличения числа экранизаций, спрос на книги с высоким полиграфическим качеством и содержанием, рост количества серий в сегменте классики под разные аудитории и развитие сегмента детской литературы, что происходит в том числе за счет государственной поддержки.