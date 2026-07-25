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S7 увеличит число ежедневных рейсов между Москвой и Новосибирском

Они будут выполняться до семи раз в день.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания S7 Airlines с 27 июля станет выполнять до семи рейсов в день между Москвой и Новосибирском. Число рейсов увеличится с 27 июля, а с 10 августа в некоторые дни их количество увеличится до восьми.

— Благодаря дополнительным рейсам пассажиры смогут выбирать более удобное время вылета — перелеты будут доступны с раннего утра и до позднего вечера. Вылететь из Москвы в Новосибирск можно будет в течение всего дня: рейсы доступны с утра до позднего вечера, — сообщили в авиакомпании.

Через сибирский хаб можно продолжить путь в города России, а также воспользоваться международными рейсами, в том числе в Китай и страны Южной Азии.

Ранее S7 объявляла, что с октября запускаются прямые рейсы из Новосибирска в Пхукет.