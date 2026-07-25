S7 увеличит число ежедневных рейсов между Москвой и Новосибирском

— Благодаря дополнительным рейсам пассажиры смогут выбирать более удобное время вылета — перелеты будут доступны с раннего утра и до позднего вечера. Вылететь из Москвы в Новосибирск можно будет в течение всего дня: рейсы доступны с утра до позднего вечера, — сообщили в авиакомпании.