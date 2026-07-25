Банк России спрогнозировал богатый урожай в Волгоградской области

Аналитики заявили об ожидании хорошего урожая на юге страны. В докладе Банка России «Региональная экономика» подчеркивается, что объем валового сбора зерновых ожидается выше, чем в прошлом году. Хотя уборочная кампания и началась с небольшой задержкой по сравнению с прошлым годом.