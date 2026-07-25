Самое популярное лакомство стремительно дорожает: что происходит с ценами на шоколад в Казахстане

Аналитики изучили рынок и пришли к выводу: больше отечественного дорожает иностранный шоколад. И это при том, что значительная часть сладких плиток, продаваемых в Казахстане, зависит от импортных поставок. Доля ввозимого шоколада в чистом виде и кондитерских изделий из него за период с января по май 2026-го составила 60%. Из общего объема продукции (97,5 тысячи тонн) за пять месяцев более 58,5 тысячи тонн пришлось именно на импорт, отметили специалисты EnergyProm.