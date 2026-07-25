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Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 июля

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По состоянию на 25 июля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США — 475,98 тенге; евро — 542,63 тенге; российский рубль — 6,1 тенге; китайский юань — 70,25 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана.

Курс доллара:

470,01 тенге на покупку, 477,01 тенге на продажу.

Курс евро:

533,03 тенге на покупку, 543,03 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,7 тенге на покупку, 6,11 тенге на продажу.

Алматы.

Курс доллара:

472,09 тенге на покупку, 474,8 тенге на продажу.

Курс евро:

538,25 тенге на покупку, 543,68 тенге на продажу.

Курс рубля:

5,69 тенге на покупку, 5,84 тенге на продажу.

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