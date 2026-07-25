В Краснодаре 25 июля увеличилось число заправок с бензином АИ-92 и АИ-95

24 июля водители Краснодара могли также рассчитывать на широкий выбор топлива: бензин АИ‑92 был на 59 заправках, АИ‑95 — на 54. Премиальный АИ‑100 встречался реже: его продавали лишь на 13 станциях. При этом дизель был доступен на подавляющем большинстве точек — на 67 АЗС.