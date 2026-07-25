В Судаке 72 семьи получили ключи от новых квартир

В Судаке состоялось вручение ключей от новых квартир жителям города. Как сообщили в пресс-службе Министерства строительства Республики Крым, новоселами стали 72 семьи.
Восьмиэтажный жилой дом построен по государственной программе развития Крыма. В нем расположены 72 двух- и трехкомнатные квартиры с чистовой отделкой. В каждой установлены индивидуальный газовый котел и приборы учета. На благоустроенной территории уже работает детская площадка.
— Современное жилье с чистовой отделкой уже ждёт заселения по госпрограмме развития Крыма, — отметили в Минстрое Крыма.
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