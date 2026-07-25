Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Судаке 72 семьи получили ключи от новых квартир

Восьмиэтажный дом построен по госпрограмме развития Крыма.

Источник: пресс-служба Минстроя РК

В Судаке состоялось вручение ключей от новых квартир жителям города. Как сообщили в пресс-службе Министерства строительства Республики Крым, новоселами стали 72 семьи.

Восьмиэтажный жилой дом построен по государственной программе развития Крыма. В нем расположены 72 двух- и трехкомнатные квартиры с чистовой отделкой. В каждой установлены индивидуальный газовый котел и приборы учета. На благоустроенной территории уже работает детская площадка.

— Современное жилье с чистовой отделкой уже ждёт заселения по госпрограмме развития Крыма, — отметили в Минстрое Крыма.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше