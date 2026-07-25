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В Нижнекамском районе РТ обновили дорогу за 30 млн в посёлке для многодетных

Протяжённость отремонтированного участка составила почти километр.

Источник: канал МАХ Радмира Беляева

В Нижнекамском районе Татарстана завершили капитальный ремонт важной транспортной артерии. По обновлённой дороге вновь открыто движение. Трасса связывает деревню Майская Горка с автодорогой Новошешминск — Нижнекамск. Об этом рассказал глава муниципалитета Радмир Беляев в своём канале в МАХ.

Протяжённость отремонтированного участка составила почти километр. Работы выполнили по региональной программе «Приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети в населённых пунктах». На реализацию проекта направили 30 миллионов рублей.

Радмир Беляев подчеркнул особую значимость дорожного объекта: в Майской Горке формируется посёлок для многодетных семей, и развитие инфраструктуры здесь — один из приоритетов властей. По словам руководителя муниципалитета, власти намерены и дальше последовательно обустраивать территорию, обеспечивая жителей необходимой транспортной доступностью.

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