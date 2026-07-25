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УФАС Иркутской области проверит цены на бензин в регионе

Антимонопольщики начали внеплановые рейды.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на заседании Общественного совета при местном УФАС обсуждали, что происходит с ценами на топливо. Встреча прошла 23 июля, в ней участвовали представители малого бизнеса, у которых есть несколько автозаправочных станций. Они рассказали о своих проблемах и о том, как меняется ситуация на рынке.

Антимонопольная служба доложила о результатах своей контрольной работы. Специалисты следят за тем, чтобы крупные компании не завышали цены без причины, а также не договаривались между собой против интересов потребителей. Для этого управление проводит ежедневный мониторинг цен на нефтепродукты и анализирует любые изменения.

«Управление начало внеплановые проверки организаций, осуществляющих розничные продажи ГСМ», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Особое внимание сейчас уделяют тем компаниям, которые могут занимать доминирующее положение на рынке.