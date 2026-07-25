УФАС Иркутской области проверит цены на бензин в регионе

В Иркутске на заседании Общественного совета при местном УФАС обсуждали, что происходит с ценами на топливо. Встреча прошла 23 июля, в ней участвовали представители малого бизнеса, у которых есть несколько автозаправочных станций. Они рассказали о своих проблемах и о том, как меняется ситуация на рынке.