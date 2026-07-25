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Свыше 30 тысяч индивидуальных предпринимателей зарегистрировано в сфере торговли в Нижегородской области

В прошлом году оборот розничной торговли в регионе составил 1 424,2 млрд рублей.

17,9 тысяч хозяйствующих субъектов торговли зарегистрировано в Нижегородской области по состоянию на конец 2025 года, сообщает пресс-служба Нижегородстата.

По данным статистического ведомства, 66,2% занимались оптовой торговлей, 19,9% работали в розничной торговле, а 13,9% осуществляли оптовую и розничную торговлю автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт.

Также в сфере торговли было зарегистрировано 32,1 тысячи индивидуальных предпринимателей. Большая часть из них работала в розничной торговле.

Организации розничной торговли Нижегородской области на конец прошлого года располагали: 16,3 тысячами магазинов, 3,1 тысячами павильонов, палаток и киосков, 1,9 тысячей аптечных организаций.

В 2025 году среднесписочная численность работников по виду деятельности «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» составила более 158 тысяч человек, или 14,4% от общей численности работников организаций Нижегородской области.

Оборот розничной торговли в Нижегородской области составил 1 424,2 млрд рублей, что в сопоставимых ценах выше уровня прошлого года на 4,7%.

Товарная структура оборота розничной торговли сложилась следующим образом: 52,8% — непродовольственные товары, 47,2% — пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия.

Существенную роль в розничной торговле занимают торговые сети. Доля продаж через сетевые форматы в общем обороте розничной торговли в 2025 году составила третью часть, или 453,3 млрд рублей. В сетевых магазинах и торговых центрах покупатели в основном приобретали пищевые продукты, напитки и табачные изделия.

Продолжает активно развиваться и электронная торговля. В 2025 году в регионе доля товаров, проданных через интернет, составила 8,4% в общем объеме оборота розничной торговли.

Напомним, что сегодня, 25 июля, в России отмечается День работника торговли.