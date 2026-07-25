Два банка из Краснодара попали в новый пакет санкций ЕС

Европейский союз 23 июля утвердил 21-й пакет антироссийских санкций, в который вошли 218 позиций — 48 граждан и 170 организаций. Под ограничения попали два банка с головными офисами в Краснодаре: «Кубань Кредит» и «Юг-Инвестбанк».
Также под ограничения попали предприятия и объекты транспортной инфраструктуры Кубани, Ростовской области и Ставропольского края. Среди них АО «КНГ-Машиностроительный Завод Сервис» в поселке Черноморском Северского района и ООО «Аквамарин Шип Менеджмент» из Новороссийска. Новые рестрикции распространились на три российских НПЗ, в том числе на Кубани. Новый пакет санкций предусматривает и запрет на любые транзакции, связанные с четырьмя российскими аэропортами, включая воздушные гавани в Ростове-на-Дону и Минводах. Также в пакет включены более 40 судов, которые, по мнению Брюсселя, помогают теневому флоту.
Ранее, в рамках 16-го пакета санкций, «Кубань Кредит» уже был отключен от системы SWIFT. Банк заявлял, что заранее подготовил альтернативные платежные механизмы для международных расчётов. В других банках, попавших под санкции в рамках 21-го пакета, сообщили, что ограничения не влияют на текущую операционную деятельность и финансовую устойчивость, а российская банковская система уже адаптировалась к санкционному давлению.