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Где в Сочи есть бензин 25 июля 2026

В Сочи работают 50 АЗС 25 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи по состоянию на утро 25 июля продолжают работу 50 АЗС. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии курорта.

При этом одна АЗС временно не отпускает топливо, еще четыре находятся на плановом ремонте.

Доступность разных видов топлива на работающих станциях следующая:

— дизельное топливо — есть на 42 АЗС;

— АИ 92 — представлен на 37 станциях;

— АИ 95 — доступен на 36 АЗС;

— АИ 100 — можно заправиться на 27 заправках;

— сжиженный газ — есть на 12 АЗС.

Особые условия действуют на отдельных сетях. На двух АЗС «Роснефть» горючее продают только по топливным картам. Кроме того, на станциях этой сети установлены лимиты: в городских точках — не более 30 литров бензина и 50 литров ДТ на один автомобиль, а на трассах лимиты выше — до 50 литров бензина и до 300 литров дизтоплива.

На АЗС «Лукойл» действуют свои ограничения: водителям можно залить до 40 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива на машину.

Власти и операторы рынка просят автомобилистов не закупать топливо впрок — это позволит избежать искусственного ажиотажа и сохранить стабильную доступность горючего для всех.

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