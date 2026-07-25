Где в Сочи есть бензин 25 июля 2026

Особые условия действуют на отдельных сетях. На двух АЗС «Роснефть» горючее продают только по топливным картам. Кроме того, на станциях этой сети установлены лимиты: в городских точках — не более 30 литров бензина и 50 литров ДТ на один автомобиль, а на трассах лимиты выше — до 50 литров бензина и до 300 литров дизтоплива.