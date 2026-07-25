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Глава РТ дал указание аграриям завершить уборку зерновых до конца августа

Зерновые культуры в Татарстане размещены на площади 1,1 миллиона гектаров.

Источник: Комсомольская правда

Раис Татарстана Рустам Минниханов обозначил ключевые задачи по ходу уборочной кампании, в частности, поручил завершить сбор зерновых в республике до конца августа. Соответствующие распоряжения прозвучали на совещании в Доме Правительства РТ, которое прошло в формате видео связи с представителями муниципальных районов. В работе заседания участвовал Премьер министр республики Алексей Песошин, сообщили в пресс службе Раиса РТ.

В текущем году зерновые культуры в Татарстане размещены на площади 1,1 миллиона гектаров, ещё 568 тысяч гектаров отведено под масличные культуры.

Рустам Минниханов подчеркнул, что в хозяйствах республики есть вся необходимая техника, включая комбайны и сушильные комплексы, для того, чтобы уложиться в установленные сроки. Важнейшее условие успешной работы, по его словам, — грамотная организация работы техники. При этом вопрос обеспечения топливом уже решён.

Помимо уборки зерновых, в регионе продолжается заготовка кормов. Раис республики акцентировал внимание на том, что необходимо сформировать запас кормов объёмом в полтора года. Это позволит создать надлежащие условия для зимовки скота и сохранить поголовье. Рустам Минниханов отметил, что погодные и урожайные условия в этом году благоприятны для выращивания кормовых культур.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия РТ поручено ежедневно контролировать ситуацию и оперативно устранять возникающие сложности.

Отдельное внимание Раис уделил условиям труда людей, занятых в уборочной кампании. Он указал на необходимость обеспечить работникам достойную оплату, горячее питание, а также строго соблюдать требования пожарной безопасности. По словам Рустама Минниханова, период уборочной кампании — один из самых ответственных в сельскохозяйственном календаре.

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