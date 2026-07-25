Глава РТ дал указание аграриям завершить уборку зерновых до конца августа

Помимо уборки зерновых, в регионе продолжается заготовка кормов. Раис республики акцентировал внимание на том, что необходимо сформировать запас кормов объёмом в полтора года. Это позволит создать надлежащие условия для зимовки скота и сохранить поголовье. Рустам Минниханов отметил, что погодные и урожайные условия в этом году благоприятны для выращивания кормовых культур.