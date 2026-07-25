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Гусев: в Воронежской области местные сети АЗС начали снижать цены на топливо

Глава региона рассказал, что к анализу цен подключилась прокуратура.

ВОРОНЕЖ, 25 июля. /ТАСС/. Местные сети АЗС в Воронежской области, которые ранее максимально подняли цены на топливо, начали их снижать. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Согласно мониторингу областных АЗС на утро 25 июля, бензин марки АИ-92 есть на более 72% станций, марки АИ-95 — на более 65%, дизельное топливо — на более 80% заправок. Цены у крупнейших федеральных поставщиков практически не меняются. А вот местные сети, которые в самом начале кризиса максимально подняли стоимость, теперь начали ее снижать. К анализу текущих цен на местных АЗС, помимо УФАС, подключилась прокуратура», — написал он в «Максе».

По словам губернатора, на заседании регионального оперативного штаба по вопросам топлива представители крупнейших сетей АЗС отметили, что ситуация с поставками продолжает улучшаться. Формируется запас топлива, более долгосрочными становятся планы.

Призвал их не снижать усилий для стабилизации логистики, поскольку считаю, что обстановка в целом еще непростая. Продолжим контролировать ее в формате оперштаба с участием правоохранительных и надзорных органов.

отметил Гусев

Ограничения при отпуске топлива сохраняют почти все операторы в регионе. У двух сетей в городе минимум бензина составляет 40 л, у трех сетей на трассах — 50 л. Топливо в канистры не отпускают в основном федеральные сети.

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