Гусев: в Воронежской области местные сети АЗС начали снижать цены на топливо

«Согласно мониторингу областных АЗС на утро 25 июля, бензин марки АИ-92 есть на более 72% станций, марки АИ-95 — на более 65%, дизельное топливо — на более 80% заправок. Цены у крупнейших федеральных поставщиков практически не меняются. А вот местные сети, которые в самом начале кризиса максимально подняли стоимость, теперь начали ее снижать. К анализу текущих цен на местных АЗС, помимо УФАС, подключилась прокуратура», — написал он в «Максе».