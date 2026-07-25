Автотуристам рассказали о ситуации с бензином на трассе М-4 и курортах Кубани

На трассе М-4 «Дон» и на курортах Краснодарского края картина остаётся неоднородной. В Краснодаре бензин есть не на всех АЗС: часть заправок закрывается уже через несколько часов после открытия, потому что топливо быстро заканчивается. На работающих станциях по-прежнему образуются очереди, а почти на всех введены ограничения по объёму отпуска.