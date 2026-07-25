Автотуристам рассказали о ситуации с бензином на трассе М-4 и курортах Кубани

На трассе М-4 «Дон» и на курортах Краснодарского края картина остаётся неоднородной. В Краснодаре бензин есть не на всех АЗС: часть заправок закрывается уже через несколько часов после открытия, потому что топливо быстро заканчивается. На работающих станциях по-прежнему образуются очереди, а почти на всех введены ограничения по объёму отпуска.
В районе Геленджика, по словам автомобилистов, ожидание на заправке в среднем занимает около 30 минут. Местные жители советуют туристам заправляться ночью, когда очереди заметно меньше и можно сэкономить время ожидания.
В Новороссийске ситуация стала спокойнее, чем была ещё недавно. Если раньше на части заправок даже вводили предварительную запись, то сейчас бензина в городе стало больше. При этом ограничения на отдельных АЗС сохраняются: некоторые станции отпускают топливо только по картам и только спецтранспорту.
В Сочи жалоб на дефицит меньше, чем в других курортных городах, но ограничения на продажу топлива по-прежнему действуют. На части АЗС водителям отпускают не более 30 литров за одну заправку, а во время объявления угрозы беспилотной опасности продажу топлива могут временно приостанавливать.
Что изменилось на трассе М-4 в Краснодарском крае.
По последним данным, на участке трассы М-4 в Краснодарском крае ситуация с бензином стала заметно лучше, чем в начале июля. Владельцам автомобилей с дизельными двигателями и газовым оборудованием можно не волноваться: с дизтопливом и газом по всей трассе проблем нет.
Цены на сетевых АЗС («Лукойл», «Роснефть», «Газпромнефть», «Газпром») в основном соответствуют обычным: 95-й бензин — 69−74 рубля за литр. На частных заправках цены могут быть выше — до 99−133 рублей за литр, но там очередей практически нет.
Что важно знать водителям перед поездкой.
Заправляйтесь на выезде из курортов. Ближайшую от города заправку со всеми видами топлива и без длительных очередей можно встретить не везде. Выезжать лучше с полным баком или хотя бы с тремя четвертями.
Очереди уменьшились, но сохраняются. Например, в начале июля на заправках в Анапе стояли очереди по 60−80 машин, к третьей декаде июля они сократились до 15−20 машин. Время ожидания — 15−30 минут.
Не ориентируйтесь только на табло с ценами. Если на стеле перед заправкой не высвечиваются цифры цены, это не значит, что топлива нет. О наличии говорят машины на колонке и очередь.
Избегайте частников с завышенными ценами. На некоторых частных заправках цена 95-го может доходить до 100−133 рублей за литр, но спроса там почти нет — все едут на сетевые АЗС.
Для автотуристов это означает одно: поездку на юг сейчас лучше тщательно планировать. Заправляться стоит заранее, не доводить бак до минимума и проверять, где именно по маршруту работают АЗС без жёстких ограничений. На Кубани по-прежнему можно найти бензин, но сделать это быстро получается не везде.