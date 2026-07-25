В 45 регионах России стабилизировалась ситуация с топливом

О стабилизации обеспечения автомобилистов бензином сообщают власти субъектов РФ. В Центральном федеральном округе — в десяти регионах, в СЗФО — также в десяти. В Приволжье ситуация с очередями стала менее напряженной в шести регионах, на Урале — в одном, на Дальнем Востоке — в пяти, в Сибири — в шести субъектах Федерации. В списке также два региона Северо-Кавказского федерального округа и пять — Южного федерального.
Сообщается, что очереди полностью исчезли в Орловской области, снижаются они в Курской, Липецкой, Ярославской, Костромской, Владимирской, Калужской, Тульской, Брянской, Воронежской областях. Тем временем в Тамбовской области ажиотаж сохраняется.
Сокращение очередей фиксируется и на Северо-Западе. В Архангельской и Вологодской областях, по данным «РГ», они значительно уменьшились. Но, по сообщениям автомобилистов, бензин есть не на всех заправках, а если есть — не всегда нужной марки.
Улучшилась ситуация в Ненецком автономном округе, Калининградской, Новгородской и Псковской областях, в Карелии и Коми. Отмечается, что в Санкт-Петербурге очередей на заправках практически не осталось. При этом о повышенным спросе, но одновременном отсутствии очередей, сообщают в Мурманской области. В Ленинградской области очереди на заправках остаются на фоне повышенного спроса.
В Приволжье стало легче заправиться в Кировской, Ульяновской и Самарской областях, Пермском крае, Республике Башкирия. В Нижегородской области есть информация о незначительных очередях, а в столице Удмуртии большие очереди остаются в вечернее время из-за процедуры выгрузки топлива. В Чувашии очереди зависят от цены на топливо.
На Урале очереди еще стоят в Свердловской, Челябинской, и Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. Тем временем в Ямало-Ненецком автономном округе ситуация улучшилась. Как и в ДФО, где очереди сократились достаточно сильно. Сообщается, что очередей нет в Приморском крае, в Амурской и Магаданской областях, Чукотском автономном округе и Республике Бурятия.
Но в части регионов ситуация еще напряженная. 23 июля из Хабаровского края поступила информация о значительных очередях в рабочем поселке Ванино. Сохраняются «хвосты» за бензином и на отдельных территориях Якутии, Камчатки, Забайкалья.
Спад ажиотажа на АЗС отмечают в Сибирском федеральном округе: в Омской, Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областях, в Республике Хакасия. Тем временем на Алтае, в Красноярском крае и Республике Тыва очереди пока остаются, как и в Томской области, где часть заправок закрыта.
Меньше приходится стоять за бензином и на заправках южных регионов России. В Карачаево-Черкесии и Северной Осетии, Калмыкии и Адыгее, Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском крае. А вот в Чеченской Республике и Кабардино-Балкарии очереди пока есть. В Крыму они остаются большими при завозе топлива.