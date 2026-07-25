Волгоградский бензин и куклы претендуют на звание лучших товаров России

Победителей регионального этапа всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» назвали в Волгограде.
Теперь лучшие производители области будут представлять её на федеральном уровне.
В числе участников — 19 организаций. Они представят, в частности, сульфатостойкий портландцемент, песок кварцевый фракционный, автомобильный бензин АИ‑95‑К5, а также жидкие керамические теплоизоляционные покрытия и полимерное гидроизоляционное покрытие.
Впервые на региональном уровне одержала победу автор текстильной сувенирной куклы Татьяна Сюсина из Камышина, сообщает обпромторг и ТЭК.
Победители федерального этапа в течение двух лет смогут маркировать свою продукцию специальным товарным знаком.
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