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Волгоградский бензин и куклы претендуют на звание лучших товаров России

Теперь победители регионального этапа всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» будут представлять её на федеральном уровне.

Победителей регионального этапа всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» назвали в Волгограде.

Теперь лучшие производители области будут представлять её на федеральном уровне.

В числе участников — 19 организаций. Они представят, в частности, сульфатостойкий портландцемент, песок кварцевый фракционный, автомобильный бензин АИ‑95‑К5, а также жидкие керамические теплоизоляционные покрытия и полимерное гидроизоляционное покрытие.

Впервые на региональном уровне одержала победу автор текстильной сувенирной куклы Татьяна Сюсина из Камышина, сообщает обпромторг и ТЭК.

Победители федерального этапа в течение двух лет смогут маркировать свою продукцию специальным товарным знаком.

Ранее vlg.aif.ru рассказывал, сколько в реальности готовы платить специалистам с ИИ-навыками и почему доярки в лидерах.