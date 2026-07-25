Волгоградский бензин и куклы претендуют на звание лучших товаров России

В числе участников — 19 организаций. Они представят, в частности, сульфатостойкий портландцемент, песок кварцевый фракционный, автомобильный бензин АИ‑95‑К5, а также жидкие керамические теплоизоляционные покрытия и полимерное гидроизоляционное покрытие.