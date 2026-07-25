В Пермском крае погрузка цемента на железной дороге выросла в 1,7 раза

В России наблюдается пик строительного сезона. Его характеризует возросший объем цемента, который отгрузили производители по железной дороге в прошедшем июне.
По данным РЖД, со станций отправили потребителям 2,2 млн тонн строительного материала, что на 6,5% выше прошлогодних показателей. Это эквивалентно почти 2 тыс. дополнительных вагонов грузовых составов.
По объему погрузки цемента лидируют: Краснодарский край — 241 тыс. тонн, Мордовия — 197 тыс. тонн, Свердловская область — 171 тыс. тонн; по динамике: Пензенская область — рост в 2 раза до 98 тыс. тонн, Пермский край — рост в 1,7 раза до 145 тыс. тонн, Красноярский край — рост в 1,5 раза до 74 тыс. тонн.
Для российских потребителей железной дорогой перевезли свыше 2 млн тонн (+4,3%), на экспорт — 117 тыс. тонн с ростом в 1,7 раза.
В первом полугодии 2026 года средняя масса грузового поезда достигла 4 098 тонн, что на 1% больше аналогичного периода прошлого года. Один состав заменяет около 200 автомобильных фур.