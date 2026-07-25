В Пермском крае погрузка цемента на железной дороге выросла в 1,7 раза

По объему погрузки цемента лидируют: Краснодарский край — 241 тыс. тонн, Мордовия — 197 тыс. тонн, Свердловская область — 171 тыс. тонн; по динамике: Пензенская область — рост в 2 раза до 98 тыс. тонн, Пермский край — рост в 1,7 раза до 145 тыс. тонн, Красноярский край — рост в 1,5 раза до 74 тыс. тонн.