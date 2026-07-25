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На Кубани введут раздельный сбор мусора с 1 сентября

Краснодарский край перейдет на двухпоточный сбор мусора.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани с 1 сентября стартует новая система обращения с твердыми коммунальными отходами: в регионе вводят двухпоточный раздельный сбор мусора. Об этом проинформировали в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

Теперь жителям и гостям края предстоит сортировать мусор по двум основным категориям, для каждой из которых предусмотрен контейнер определенного цвета:

— серый бак предназначен для смешанных коммунальных отходов (пищевые отходы, средства гигиены, загрязненная упаковка и другие неперерабатываемые отходы);

— синий бак будет служить для сбора сухих вторичных ресурсов, которые можно отправить на переработку (пластик, бумага, картон, стекло и металл). Чтобы повысить качество перерабатываемого сырья, упаковку советуют освободить от содержимого и, если возможно, смять.

В ведомстве рассчитывают, что внедрение системы поможет нарастить объемы качественного вторсырья для переработки и одновременно уменьшить долю отходов, которые отправляются на захоронение.