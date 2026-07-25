На Кубани введут раздельный сбор мусора с 1 сентября

— синий бак будет служить для сбора сухих вторичных ресурсов, которые можно отправить на переработку (пластик, бумага, картон, стекло и металл). Чтобы повысить качество перерабатываемого сырья, упаковку советуют освободить от содержимого и, если возможно, смять.