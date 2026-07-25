В промышленной зоне Башкирии построят новые предприятия

Стало известно, какие еще предприятия появятся в особой экономической зоне «Алга» в Башкирии. Как со ссылкой на Минэкономразвития республики сообщил UfaTime.ru, в июне на одной из площадок началось строительство завода по выпуску автоклавного газобетона и сухих строительных смесей. В ближайшее время ещё несколько компаний, получивших статус резидентов с начала 2026 года, запустят производства химической и строительной направленности.